SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

189 подписчиков

Третьяк: «Единственное, что меня сильно огорчает, — отсутствие России на ЧМ. Молю Бога, чтобы нас поскорее вернули»

Третьяк: «Единственное, что меня сильно огорчает, — отсутствие России на ЧМ. Молю Бога, чтобы нас поскорее вернули»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал, как сохраняет мотивацию на протяжении 20 лет работы на посту главы ФХР, а также заявил, что обращается к высшим силам с мольбой о возвращении российских команд на международные турниры.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым