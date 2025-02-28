В Новой Усмани ночью прогремел взрыв

Ночью, 27 февраля, по адресу 70 лет Победы, 2 прогремел взрыв. В социальных сетях появилось видео, на котором видно как к мусорным бакам подъехал автомобиль, из которого вышел неизвестный, поджег какой-то предмет и бросил его в мусорный контейнер.