Помпео допускает одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд

Экс-госсекретарь Помпео: Трамп может одобрить ленд-лиз на $500 млрд для Украины У Трампа будет возможность дать Украине денег столько, сколько ей нужно для покупки американского оружия, а на его использование снять все ограничения, предупредил Помпео.