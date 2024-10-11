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Но тут пришла Русская Община: внук-нацист достал бабушку-ветерана

Но тут пришла Русская Община: внук-нацист достал бабушку-ветерана

Русский Колоколъ Скрин видео телеграм-канала "Русская Община ZOV" Прокуратура Орловской области проверяет заявления ветерана Великой Отечественной войны о её внуке, который издевался над престарелой женщиной, вымогал у неё деньги и поджёг её квартиру.

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Комментарии
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kornilenko28 корниленко
Полиция совершенно работать не хочет. Колокольцева давно пора заменить- в полиции только взятки научились брать
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21 час.
ТГ
Татьяна Гусева
👍👍👍
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7 час.
Николай
Не понятно, на кой ..... мы содержим такое количество дармоедов в погонах.
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29 мин.

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