Спортивное гражданство, рынок труда и бюджетные места в вузах

- Селлеры попросили правительство взять под контроль выплаты от Wildberries; - Рудковская заявила, что решение ее 13-летнего сына Александра Плющенко о смене спортивного гражданства на азербайджанское не является предательством; - Соискатели добавляют шутки и мемы в резюме, чтобы обмануть ИИ-алгоритмы, которые проводят первичный отсев (их используют около 57% компаний); - Минобрнауки РФ опубликовало проект приказа, по которому количество бюджетных мест в вузах будет зависеть от трудоустройства выпускников и их зарплаты за первый год работы; - В ночь на 8 сентября над регионами России вспыхнули полярные сияния.