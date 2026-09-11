Минфин снижает нефтяную отсечку

Минфин рассматривает снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле до $50 за баррель с нынешних $59 Как сообщил министр финансов Антон Силуанов, новый параметр обсуждается для бюджета с 2027 года, окончательное решение пока не принято.