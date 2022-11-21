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США — Уэльс — 1:1, обзор матча Чемпионата мира по футболу 21.11.2022

Во втором матче группы B сборные США и Уэльса сыграли вничью на стадионе «Ахмед бин Али». Встреча завершилась со счетом 1:1, голами в матче отметились Тимоти Веа и Гарет Бэйл.

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