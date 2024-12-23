ФРГ в последнее время одобрила экспорт вооружений Израилю на €30 млн — СМИ

Одобрила экспорт оружтя Израилю на сумму €30 млн Германия, 23 декабря сообщил журнал Der Spiegel. Из ответа Министерства экономики ФРГ на запрос депутата Бундестага от группы «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Севим Дагделен следует, что правительство Германии одобрило продолжение продажи вооружений Израилю на сумму более €30 млн в последние несколько недель.
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