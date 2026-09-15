Кузбасские полицейские задержали курьеров-наркосбытчиков, которые на мотоцикле пытались доставить крупную партию запрещенных веществ

Сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области - Кузбассу в ходе оперативно-розыскных мероприятий поступила информация о том, что двое жителей областного центра планируют сбыт крупной партии запрещенных веществ.