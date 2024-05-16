Депутат Водолацкий сообщил л боях на окраинах Часова Яра со взломом укрепрайонов

На окраинах Часова Яра с севера российские войска постепенно прорывают укрепленные позиции. Об этом сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР и депутат Госдумы Виктор Водолацкий агентству РИА Новости.
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