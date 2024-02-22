Гуманитарная помощь от Кубани найдена… на свалке

Среди выброшенных коробок с продуктами сотрудники кондитерской фабрики "Кубань" обнаружили свои.В хуторе Большой Должик на Должанской мусорке местные жители нашли собранную гуманитарную помощь с юга России.
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