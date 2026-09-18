Наблюдатели отмечают высокую явку и спокойную обстановку на выборах в ЯНАО

В ЯНАО проходит первый день выборов депутатов Государственной Думы и Тюменской областной Думы. Несмотря на то что с момента открытия избирательных участков прошло несколько часов, наблюдатели фиксируют активность избирателей.
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