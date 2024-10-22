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Велемудр. Мир тесен.

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  • Воробей
    Вы тут начинаете спорить относительно трактовки притч. Это, по определению, малопродуктивно. Я думаю, что достаточно ...ПОЧЕМУ ВАЖНО ТВОР...
  • Валерий Холодок
    Копать? Да Вы опять всё переврали: ==="Всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумном...ПОЧЕМУ ВАЖНО ТВОР...
  • Воробей
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ПОЧЕМУ ВАЖНО ТВОРИТЬ ДОБРО?

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Комментарии
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В
Воробей
В том-то и дело, что только успешные &quot;духовные&quot; имеют возможность воспринять основное Сообщение Библии, скрытое от масс на уровне &quot;камней&quot;, который находится под уровнем &quot;воды&quot;, он же &quot;песка&quot;.  Способность &quot;ходить по воде&quot; - аллегорическая презентация  способности &quot;духовных&quot; воспринять Сообщение. Именно потому ап. Пётр в евангелиях демонстративно изображен неспособным &quot;ходить по воде&quot;. И как раз потому он был назначен основателем Церкви - конгрегации &quot;душевных&quot;, к которым Сообщение объективно иметь отношение не могло. То есть, я могу привести цитату с притчей Иисуса &quot;О строительстве дома&quot;, в которой тот советует прокопать сквозь слой &quot;песка&quot; до &quot;каменного основания&quot;, чтобы можно было выстроить действительно прочный дом. Но, мы же понимаем, что притчу можно трактовать по-разному. Потому, я не вижу возможности посредством цитирования что-то в этой теме доказывать. Всё это - на уровне намёков, которые для тех, кто &quot;имеют глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать&quot;, только. Я же не могу отмерить это принцип! В этой тонкости, собственно, и заключается отличительная особенность Библии от всех остальных писаний - я не в курсе о том, чтобы там было Сообщение. Да и относительно скромная распространённость всех остальных писаний, в сравнении с бестселлером №1 - Библией, количественная и в числе переводов на все языки Земли, тоже косвенно свидетельствует в пользу того, что их функция качественно иная.
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8 час.
Валерий Холодок
Копать? Да Вы опять всё переврали: ===&quot;Всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое.&quot;=== Камень- это ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИСТИНЫ в Мироздании. Как раз СТАНЦЫ ДЗИАН и есть эти ИСТИНЫ, на которых построены практически ВСЕ Религии Человечества сегодняшнего дня. А комментарии, объясняющие утверждение в СТАНЦАХ приведены в &quot;Тайной Доктрине&quot;, на первый том которой я давал сноску ранее в &quot;5. Происхождение человека.&quot; Только, думаю, что эта работа не для Вас: Вы же &quot;духовный&quot;, а она для современного Человека, которому не чуждо как Религиозное так и Научное направление развития личности. Всё. На этом извольте откланяться.
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7 час.
В
Воробей
Вы тут начинаете спорить относительно трактовки притч. Это, по определению, малопродуктивно. Я думаю, что достаточно просто рассмотреть противопоставление ап. Павлом &quot;душевных&quot; и &quot;духовных&quot;. Вы не найдёте такового аналога в других писаниях. Опять же, я указал на ДВЕ аллегории: &quot;хождение по воде&quot; и &quot;каменное основание&quot;, при этом рассматривая их ОДНОВРЕМЕННО. То есть, я предложил систему ДВУХ уравнений для решения, фигурально говоря. А Вы просто не заметили первое из них, совсем. И стали предлагать решения для одного единственного уравнения, которое сочли более удобным. Ну, и куда это может вести? Вообще, говорить о Станцах Дзиан в деле достижения Цели Творения не имеет смысла потому, что Творец определённо не обеспечил распространение этого источника по всей земле в переводах на все языки. Я вообще не уверен, что даже сильно желающий индивидуум вообще сможет найти его. Кстати, и Тайная Доктрина отнюдь не очень переведенный и распространённый источник, в этом отношении. Вы бы на месте Творца расположили бы своё Сообщение в каком источнике, если бы хотели обеспечить максимальную возможность для достижения Цели? В бестселлере №1, переведенном на все языки - именно потому, или в каком-то никому толком неизвестном документе? Давайте размышлять об этом реалистично. Кстати, в теме, которой мы касаемся, женщины определённо не фигурируют в качестве легитимных агентов Творца для передачи и публикации чего-то толкового. Это вовсе не о качестве женщин, отнюдь, а о том, какова фактически имеющаяся общая долговременно установившаяся тенденция в истории подачи откровений. Я нахожу, что это достаточно прозрачный намёк на нечто важное. Хотя, с другой стороны, если Вы не рассматривание Творца, как реально творящего всё, то для Вас всё - вопрос чистой случайности, а не Плана, имеющего определённую Цель, который последовательно осуществляется. А потому и никакой Цели Творения быть не может.
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7 час.

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