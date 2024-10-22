ПОЧЕМУ ВАЖНО ТВОРИТЬ ДОБРО?

В Воробей В том-то и дело, что только успешные "духовные" имеют возможность воспринять основное Сообщение Библии, скрытое от масс на уровне "камней", который находится под уровнем "воды", он же "песка". Способность "ходить по воде" - аллегорическая презентация способности "духовных" воспринять Сообщение. Именно потому ап. Пётр в евангелиях демонстративно изображен неспособным "ходить по воде". И как раз потому он был назначен основателем Церкви - конгрегации "душевных", к которым Сообщение объективно иметь отношение не могло. То есть, я могу привести цитату с притчей Иисуса "О строительстве дома", в которой тот советует прокопать сквозь слой "песка" до "каменного основания", чтобы можно было выстроить действительно прочный дом. Но, мы же понимаем, что притчу можно трактовать по-разному. Потому, я не вижу возможности посредством цитирования что-то в этой теме доказывать. Всё это - на уровне намёков, которые для тех, кто "имеют глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать", только. Я же не могу отмерить это принцип! В этой тонкости, собственно, и заключается отличительная особенность Библии от всех остальных писаний - я не в курсе о том, чтобы там было Сообщение. Да и относительно скромная распространённость всех остальных писаний, в сравнении с бестселлером №1 - Библией, количественная и в числе переводов на все языки Земли, тоже косвенно свидетельствует в пользу того, что их функция качественно иная.

Валерий Холодок Копать? Да Вы опять всё переврали: ==="Всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое."=== Камень- это ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИСТИНЫ в Мироздании. Как раз СТАНЦЫ ДЗИАН и есть эти ИСТИНЫ, на которых построены практически ВСЕ Религии Человечества сегодняшнего дня. А комментарии, объясняющие утверждение в СТАНЦАХ приведены в "Тайной Доктрине", на первый том которой я давал сноску ранее в "5. Происхождение человека." Только, думаю, что эта работа не для Вас: Вы же "духовный", а она для современного Человека, которому не чуждо как Религиозное так и Научное направление развития личности. Всё. На этом извольте откланяться.