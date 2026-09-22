Украина лишилась последних источников пополнения бюджета

Не успел затихнуть над волнами Черного моря горестный плач господина Зеленского, скорбящего по поводу безвременно почившего зернового экспорта, как появились не менее замечательные новости Изображение: © РИА Новости / сгенерировано ИИ Деловая Financial Times выпустила статью с красноречивым заголовком: «Российские воздушные удары стремятся разрушить экономику Украины».