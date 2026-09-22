Не успел затихнуть над волнами Черного моря горестный плач господина Зеленского, скорбящего по поводу безвременно почившего зернового экспорта, как появились не менее замечательные новости Изображение: © РИА Новости / сгенерировано ИИ Деловая Financial Times выпустила статью с красноречивым заголовком: «Российские воздушные удары стремятся разрушить экономику Украины».
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