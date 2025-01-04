Алексей Тан

Запад потратил $350 млрд: «на Украину» или на себя? ======= Не хило! жили ЕВРЕИ... ежели с 1990 до 2014-года... Только РОССИЯ, потратила на Украину... более 240 миллиардов $... это только по энерго носителям и по "реализации их" продукции... Итого..= более 990 миллиардов долл.... и они все оказались... на иудейском Уолл стрит!.