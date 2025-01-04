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Запад потратил $350 млрд: «на Украину» или на себя?

Запад потратил $350 млрд: «на Украину» или на себя?

Сергей ШИ   По самым скромным подсчётам, война с Россией на украинском поле обошлась пресловутому коллективному Западу в $310 млрд – такой суммой оперируют в ЕС и США, в Генштабе ВС РФ.

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Комментарии
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Алексей Тан
Запад потратил $350 млрд: «на Украину» или на себя? =======  Не хило! жили ЕВРЕИ... ежели с 1990 до 2014-года... Только РОССИЯ, потратила на Украину... более 240 миллиардов $... это только по энерго носителям и по &quot;реализации их&quot; продукции... Итого..= более 990 миллиардов долл.... и они все оказались... на иудейском Уолл стрит!.
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5 час.
Eduard
Ни одна страна ,новая ЕС в глаза такие бабки не видела,как посторонняя Украина!
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11 мин.

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