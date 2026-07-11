‼️🇺🇦🔥Крупный пожар в Киевской области бушует после удара Армии России ▪️Горит объект критической инфраструктуры.
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‼️🇺🇦🔥Крупный пожар в Киевской области бушует после удара Армии России ▪️Горит объект критической инфраструктуры.
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