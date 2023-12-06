Пожарные Северного округа провели учения в театре «Золотое Кольцо»

В здании Национального театра народной музыки и песни «Золотое кольцо» прошло плановое пожарно-тактическое учение по теме: «Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ на объектах, культурного назначения».
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