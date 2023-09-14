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"За Севастополь - подрыв подводных кабелей Британии. Иначе - импотенция"

"За Севастополь - подрыв подводных кабелей Британии. Иначе - импотенция"

Серьезных слов после ракетного удара по Севастополю от наших властей мы так и не услышали. Возможно, просто было слегка неудобно перед приехавшим во Владивосток товарищем Кимом.

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Комментарии
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Serg
Да хорошо говорить об ответки, но наши политики замкнуты на материальном положении олигархов и поэтому бояться применить всю силу! Наша власть на сегодняшний день зависима от 5 колоны и олигархов которые руководят всем!
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49 мин.
Павел Гончаров
Британцев пора ставить на место, они всегда всё делают из подтешка, как крысы.
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39 мин.
Аркадий Цыганов
У Путина информация полная, ответ будет в своё время. Путин ещё не ошибался
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19 мин.

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