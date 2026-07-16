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ГТРК Татарстан

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В Татарстане с 15 по 28 июля пройдет профилактическое мероприятие «Встречная полоса»

В Татарстане с 15 по 28 июля пройдет профилактическое мероприятие «Встречная полоса»

В Татарстане сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактическое мероприятие «Встречная полоса». Оно продлится с 15 по 28 июля и направлено на предупреждение аварий из-за выезда водителей на полосу встречного движения.

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