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Мировое обозрение

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Производство красной икры в России упало на 69%, а её имитации — выросло на 30%

Производство красной икры в России упало на 69%, а её имитации — выросло на 30%

Главное в тезисах: Обвал производства: выпуск лососевой икры в России за январь — август 2026 года рухнул на 68,9% год к году — до 3,1 тыс.

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