Главное в тезисах: Обвал производства: выпуск лососевой икры в России за январь — август 2026 года рухнул на 68,9% год к году — до 3,1 тыс.
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