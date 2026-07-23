Это еще не бунт. Настоящее испытание Зеленскому только предстоит

Киев меняет кадры под давлением улицы, но настоящее испытание ему только предстоит. Александр Сырский уходит с поста командующего Сухопутными войсками ВСУ, а на его место приходит генерал Михаил Драпатый.
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