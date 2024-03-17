«И куда ползет?». «Героический» поступок владивостокца опубликовали в Сети

Неизвестный мужчина удивил владивостокцев своим поступком. Он спустился с 15 на 1 этаж по стене дома на улице Кирова, 35, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал «Какой-то мужчина с этажа так 15-го спускался.
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