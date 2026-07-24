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Балашихинский отравитель получил пожизненный срок. Он задался целью погубить своих близких и убивал их, экспериментируя с ядами

Балашихинский отравитель получил пожизненный срок. Он задался целью погубить своих близких и убивал их, экспериментируя с ядами

Московский областной суд огласил приговор Артему Миссюре, известному как балашихинский отравитель — за два летальных отравления и семь покушений при помощи ядов он получил пожизненное лишение свободы в исправительной колонии особого режима.

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