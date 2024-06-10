NYT раскрыла детали военной операции по освобождению заложников в Газе

Подготовку к освобождению четырех заложников из плена ХАМАС в Газе Израиль вел несколько недель. Однако согласовали ее всего за несколько минут до начала, в миссии участвовали спецназ, разведка и военные при поддержке авиации, сообщили источники The New York Times (NYT).