NYT раскрыла детали военной операции по освобождению заложников в Газе

Подготовку к освобождению четырех заложников из плена ХАМАС в Газе Израиль вел несколько недель. Однако согласовали ее всего за несколько минут до начала, в миссии участвовали спецназ, разведка и военные при поддержке авиации, сообщили источники The New York Times (NYT).
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