Продажи новых автомобилей в России выросли на 32,3% с начала года

Минпромторг России сообщил о поквартальном росте авторынка, передает ТАСС. В третьем квартале 2026 года в стране продали более 396 тысяч новых автомобилей — на 4,2% больше, чем во втором квартале, и на 32,3% больше, чем в первом.
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