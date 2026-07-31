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Воронежские новости

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Фавориты и запасная на выборы в Госдуму от Воронежской области

Фавориты и запасная на выборы в Госдуму от Воронежской области

Центральная избирательная комиссия завершила процедуру регистрации федеральных списков кандидатов от всех одиннадцати политических сил, заявивших о своем участии в предстоящих выборах в Государственную Думу.

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