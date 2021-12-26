Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Юньков завершил карьеру. Он провел 542 матча в КХЛ

Нападающий Михаил Юньков завершил игровую карьеру, сообщает «Матч ТВ». В текущем сезоне 35-летний хоккеист выступал за «Химик» в ВХЛ и набрал 1 (1+0) балл за результативность в 17 матчах.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх