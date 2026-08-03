Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 583 подписчика

Türkiye: арестовали мэра Этимесгута и актера Бешикчиоглу

Türkiye: арестовали мэра Этимесгута и актера Бешикчиоглу

Суд Турции арестовал мэра Этимесгута и актера Бешикчиоглу за коррупцию при муниципальных тендерах. В рамках расследования прокуратура задержала 55 человек, обвиняемых в подделке тендеров, вымогательстве и создании преступной организации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии