Türkiye: арестовали мэра Этимесгута и актера Бешикчиоглу

Суд Турции арестовал мэра Этимесгута и актера Бешикчиоглу за коррупцию при муниципальных тендерах. В рамках расследования прокуратура задержала 55 человек, обвиняемых в подделке тендеров, вымогательстве и создании преступной организации.
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