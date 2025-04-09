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Военное обозрение

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Больше тысячи км от границы: силы ПВО уничтожили впервые долетевшие до Оренбургской области украинские БПЛА

Больше тысячи км от границы: силы ПВО уничтожили впервые долетевшие до Оренбургской области украинские БПЛА

Беспилотники ВСУ, сумевшие долететь до Оренбургской области, были сбиты нашими средствами ПВО, сообщает Минобороны России.

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