Свыше 60% москвичей и жителей области ждут повышения цен на недвижимость

Год назад этот показатель был на 9 п.п. ниже. Кроме того, выросла доля тех, кто считает, что ипотека в ближайшее время станет недоступной 61% жителей Москвы и Московской области ожидают повышения цен на жилье, год назад этот показатель был на уровне 52%.
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