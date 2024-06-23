Свыше 60% москвичей и жителей области ждут повышения цен на недвижимость

Год назад этот показатель был на 9 п.п. ниже. Кроме того, выросла доля тех, кто считает, что ипотека в ближайшее время станет недоступной 61% жителей Москвы и Московской области ожидают повышения цен на жилье, год назад этот показатель был на уровне 52%.