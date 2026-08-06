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ТАСС

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Жители Курской области возложили цветы во вторую годовщину вторжения ВСУ

Жители Курской области возложили цветы во вторую годовщину вторжения ВСУ

КУРСК, 6 августа. /ТАСС/. Жители курского приграничья, военнослужащие, ветераны СВО, а также местные власти возложили цветы к камню, заложенному в основании памятника героям, спасавшим мирное население от агрессии ВСУ в день второй годовщины вторжения украинских боевиков в регион, передает корреспондент ТАСС.

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