Путин подписал указ о приёме в гражданство иностранцев-контрактников

Такое же право есть и у супругов и детей военных с иностранным гражданством. Президент России Владимир Путин подписал указ о приёме в гражданство РФ иностранцев, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооружённых силах страны и членов их семей.
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