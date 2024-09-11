КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА В начале сентября были раскрыты любопытные детали достигнутого в июле в Париже соглашения Украины и её иностранных кредиторов о реструктуризации госдолга.
Конспирология оказалась правдой: Украину продали Ротшильдам
Комментарии
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W
Walery
Кредиты и оружие поступали в хохландию при Зеленском, у которого вполне достаточно наворованных и присвоенных средств, которыми он пусть и рассчитается с Западом. Но перед этим хохландия должна рассчитаться с Россией и скорее всего именно своей территорией. Нацисты и хохлатский национализм должны при этом исчезнуть!
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16 час.
Надежда Кувыкина
ла, печально, но факт, мы заимеем таких соседей...что придется защищаться всю жизнь...
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6 час.
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