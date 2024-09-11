Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Конспирология оказалась правдой: Украину продали Ротшильдам

Конспирология оказалась правдой: Украину продали Ротшильдам

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА В начале сентября были раскрыты любопытные детали достигнутого в июле в Париже соглашения Украины и её иностранных кредиторов о реструктуризации госдолга.

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Комментарии
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W
Walery
Кредиты и оружие поступали в хохландию при Зеленском, у которого вполне достаточно наворованных и присвоенных средств, которыми он пусть и рассчитается с Западом.  Но перед этим хохландия должна рассчитаться с Россией и скорее всего именно своей территорией.  Нацисты и хохлатский национализм должны при этом исчезнуть!
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16 час.
Надежда Кувыкина
ла, печально, но факт, мы заимеем таких соседей...что придется защищаться всю жизнь...
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6 час.

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