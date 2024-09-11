W

Walery

Кредиты и оружие поступали в хохландию при Зеленском, у которого вполне достаточно наворованных и присвоенных средств, которыми он пусть и рассчитается с Западом. Но перед этим хохландия должна рассчитаться с Россией и скорее всего именно своей территорией. Нацисты и хохлатский национализм должны при этом исчезнуть!