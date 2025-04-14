Серийный убийца из Копейска начал работать уборщиком

Маньяк трудится в психиатрической клинике под присмотром врачей.Вячеслав Яиков, осуждённый за убийство шести девушек и надругательство над их телами, получил должность клинера в смоленском психдиспансере.
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