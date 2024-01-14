Трамп: мир никогда еще не был так близок к третьей мировой войне

Мир никогда раньше не был настолько близок к началу Третьей мировой войны, как сейчас. Соответствующее мнение на выступлении перед своими сторонниками в штате Айова выразил бывший американский лидер Дональд Трамп, передает РИА Новости.
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