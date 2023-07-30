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Иверсен встречается с одной из богатейших женщин Норвегии: «Нам очень хорошо вместе»

Четырехкратный чемпион мира по лыжным гонкам Эмиль Иверсен рассказал об отношениях с одной из богатейших женщин Норвегии.

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