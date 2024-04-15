«Десятками выбрасывают трупы»: Лукашенко о варварском поведении Литвы и Латвии

Политнавигатор Погранслужбы стран Прибалтики выбросили на территорию Белоруссии десятки трупов нелегальных мигрантов, стремившихся попасть в Евросоюз, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве.
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