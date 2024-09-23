ОЛЬГА ГОРШКОВА Сергей Касли пробыл за решёткой в общей сложности 28 лет, после чего пошёл на войну в составе подразделения батальона "К" отряда "Амбрелла" .
КРЕПКИЕ ПАРНИ С БОЕВЫМ ОПЫТОМ И НАРУШЕННОЙ ПСИХИКОЙ: ПОСЛЕ СВО В РОССИЮ ВЕРНУТСЯ ВЕТЕРАНЫ, КОТОРЫЕ ТЕРПЕТЬ НЕ БУДУТ
Комментарии
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Алексей Мельник
Скорее бы уже чиновников высшего эшелона трясти начали бы. А то как то в болото все превращается. Может кто понит, как ВВП в начале каждый год обращался в "госдурку" с просьбой о "национализации ЦБ РФ". И ему отказывали, типа "нас все устраивает". А теперь что? Тоже все устраивает? Окружение ВВП вызывает брезгливость и не понимание. Даже такой "безобидный" как Песков, он же либерал и для клейма на нем места уже нет. А Шоугу? Силуанов, Орешкин, Набиулина ... Как это все почистить без революции? Ждем возвращения участников СВО
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15 час.
М
Максимов
Всё так, я из стройбата и то пришёл другим человеком!!!а тут с войны....
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15 час.
ВЙ
Валентин Йиоффе
Ждём вас ребята...ждём ! Готовьтесь шушера , народ поддержит героев !
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15 час.
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