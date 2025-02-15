Гонка Северный лес 2025: день третий

Третий заключительный день бахи «Россия — Северный лес» завершен. Из 25 экипажей автомобильного зачета к финишу гонки смогли добраться лишь 19, а в зачете моторалли из 13 стартовавших успешный финиш оформили 10 пилотов.
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