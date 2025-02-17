Мать бойца СВО переселили в дом без окон и дверей в Кургане

В ситуации разбирается "Русская община".История Ивана Кривоногова из Кургана, участника Специальной военной операции, и его матери — это вопиющий пример того, как поддержка, декларируемая в 2025 "Году Защитника Отечества", на практике оказывается недоступной для тех, кто больше всего её заслуживает.