На юге Сахалина официально завершился сезон любительской рыбалки

18 апреля был осмотрен юго-восточный берег Сахалина, в заливе Мордвинова лед полностью растаял. С этим событием завершены регулярные уведомления для рыбаков-любителей в период подледного лова, сообщает ФГБУ «Сахалинское УГМС».
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