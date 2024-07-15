Не брат ты мне: в России разработали курс адаптации для мигрантов

Как сообщает Коммерсант, курс, разработанный Федеральным агентством по делам национальностей, был апробирован в нескольких регионах и представляет собой 70-минутную лекцию о правилах поведения в России, включая рекомендации по общению, одежде и проявлению религиозных чувств.
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