Пашинян уверенно ведёт Армению на разрыв с Россией. И пусть ведёт. Примера Украины армянам мало.
Закавказский размен
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Серж Южанин
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7 час.
Ольга Павлова
Какие такие "трудолюбивые беженцы"? Барыги...Тьфу...
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6 час.
Игорь Василевский
Ни когда не верил в то, что армяне могут быть барыгами. Пока один военный, участвовший в спасении населения в Степанокертане, после разрушительного землетрясения, поделился своими наблюдениями... Мало того, что дома были построены из песка, ибо в растворе, скрепляющем кирпичи, цемента оказались следы, но и как и кому попадала гуманитарная помощь, высылаемая всем СССР.. Даже вспоминать мерзко...
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57 мин.
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