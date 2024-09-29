Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • Игорь Василевский
    Ни когда не верил в то, что армяне могут быть барыгами. Пока один военный, участвовший в спасении населения в Степано...Закавказский размен
  • Валерий Холодок
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Закавказский размен

Закавказский размен

Пашинян уверенно ведёт Армению на разрыв с Россией. И пусть ведёт. Примера Украины армянам мало.

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Комментарии
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Серж Южанин
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7 час.
Ольга Павлова
Какие такие &quot;трудолюбивые беженцы&quot;? Барыги...Тьфу...
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6 час.
Игорь Василевский
Ни когда не верил в то, что армяне могут быть барыгами. Пока один военный, участвовший в спасении населения в Степанокертане, после разрушительного землетрясения,  поделился своими наблюдениями... Мало того, что дома были построены из песка, ибо в растворе, скрепляющем кирпичи, цемента оказались следы, но и как и кому попадала гуманитарная помощь, высылаемая всем СССР.. Даже вспоминать мерзко...
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57 мин.

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