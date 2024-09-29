Закавказский размен

Игорь Василевский

Ни когда не верил в то, что армяне могут быть барыгами. Пока один военный, участвовший в спасении населения в Степанокертане, после разрушительного землетрясения, поделился своими наблюдениями... Мало того, что дома были построены из песка, ибо в растворе, скрепляющем кирпичи, цемента оказались следы, но и как и кому попадала гуманитарная помощь, высылаемая всем СССР.. Даже вспоминать мерзко...