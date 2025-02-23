Нефтяники США слабо заинтересованы в возвращении в Россию – оценки спонсора Трампа Татьяна АрестоваНефтяные компании США не проявляют интереса к возвращению в Россию в случае снижения геополитической напряженности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии