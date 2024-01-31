Путин высказался о вероятности случайного удара Киева по Ил-76 с пленными

Даже если Киев случайно сбил Ил-76 с пленными украинцами, это все равно тяжкое преступление. Об этом заявил действующий глава российского государства Владимир Путин во время встречи с доверенными лицами в качестве кандидата в президенты.
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