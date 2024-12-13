Три улицы остались без воды в Рязани 13 декабря

Во время отключения сотрудники «Водоканала» будут ремонтировать водопровод. Ресурса не будет до 16:30 в доме № 27 (2 подъезда) на улице Станкозаводской и до 16:00 на улице Связи в домах №№ 1В, 10, 10 корпус 1, 10Б, 12, 12а и в доме № 2б на улице Соколовской.