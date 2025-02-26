Великобритания заинтересована в продолжении конфликта на Украине и сделает всё, чтобы помешать возобновившемуся диалогу России и США, сказал «Известиям» посол по особым поручениями МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
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