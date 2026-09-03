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Красное безумие: как прошел легендарный томатный фестиваль в Испании

Красное безумие: как прошел легендарный томатный фестиваль в Испании

Каждый август тихий испанский городок становится ареной грандиозной битвы, где вместо оружия — спелые томаты, а победителей в этой схватке просто не бывает.

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