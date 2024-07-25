Наземный телескоп средь бела дня получил снимок приближения корабля Starliner к МКС 

Starliner приближается к МКС / © Boeing Команда Boeing Laser & Electro-Optical Systems сделала потрясающий снимок Starliner во время его приближения к космической станции, используя передовую технологию дневного слежения за спутниками компании, базирующуюся в Альбукерке, штат Нью-Мексико.