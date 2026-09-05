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The Eurasia Daily news agency

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Reuters: Lithuania and Latvia want to stop the transit of grain to Russia

Reuters: Lithuania and Latvia want to stop the transit of grain to Russia

Latvia and Lithuania are considering stopping the supply of Russian grain through their ports after Russia increased transit amid attacks by Ukraine on Russian ports in the Baltic Sea.

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