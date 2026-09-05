Reuters: Lithuania and Latvia want to stop the transit of grain to Russia

Latvia and Lithuania are considering stopping the supply of Russian grain through their ports after Russia increased transit amid attacks by Ukraine on Russian ports in the Baltic Sea.
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